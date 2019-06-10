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Son dakika haberleri... Skandal sonrası İzlanda'dan Türkiye açıklaması

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, "Türkiye dün havaalanında bir sorun yaşadı. Ne söylersiniz?" sorusuna "Ben futbola odaklanıyorum. Dolayısıyla herkes kendi işine bakıyor." yanıtını verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Millilerimizin yanında olmak için birazdan İzlanda’ya hareket edeceğiz." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Skandal sonrası İzlanda'dan Türkiye açıklaması

Euro 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Millli Futbol Takımı 3 saat havalimanında bekletildi.

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, "Türkiye dün havaalanında bir sorun yaşadı. Ne söylersiniz?" sorusunu yanıtladı.

TRT Spor'un haberine göre, Hamren, "Ben futbola odaklanıyorum. Dolayısıyla herkes kendi işine bakıyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU, İZLANDA'YA GİDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzlanda'ya gitme kararı aldı.

Açıklama yapan Kasapoğlu, şunları belirtti:

"Futbol maçımız için İzlanda’ya giden Milli Takımımıza yapılan, ne uluslararası hukuka uyan ne de sportmenliğe yakışan saygısızlık kabul edilemez.

Millilerimizin yanında olmak için birazdan İzlanda’ya hareket edeceğiz.

Millilerimiz için 82 milyon tek yürek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #izlanda #türkiye
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