Son dakika haberleri... Son dört haftada 112 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı'nda bu güne kadar 60 terörist etkisiz hale getirildi. Hem Pençe hem de bölgedeki operasyonlarda öldürülen terörist sayısı ise 112'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri başarıyla süren Pençe Harekâtı'na ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.



Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzileri de vurulmaya devam ediyor. Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelereki operasyonlarda toplam 52 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Böylece Pençe Harekatı ile bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu.



Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.



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