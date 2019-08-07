SON DAKİKA HABERLERİ! Sosyal güvenlik uzmanı 3 mesajlık paylaşımla vatandaşları bilgilendirdi

Sosyal medya hesabından art arda üç mesajlık bir twit dizisi yazan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SSK Sosyal Sigortalar Kurumu EYT emeklilikte yaşa takılanlar BAĞ-KUR SGK Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ifadelerin de içinde bulunduğu emeklilik konusunda çok bilgilendirici ifadeler kullandı. Erdursun'un açıklamalarındaki kritik detay ise 8 Eylül 1999 tarihi

Sosyal güvenlik konusunda uzman isimlerden Özgür Erdursun, üç mesajlık bir paylaşımla vatandaşları bilgilendirdi.



Erdursun'un açıklamalarında kritik bir ayrıntı yer aldı. O ayrıntı, 8 Eylül 1999 tarihi.



Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) de olan Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan emeklilkte yaşa takılanlardan EYT'lilerden ilk Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi staj başlangıcı olanların staj sonrası çalışmasının 8 Eylül 1999 sonrasındaysa bu kişinin EYT'li olmadığının bilgisini verdi.



8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan EYT'lilerden ilk SGK girişi sonrası belirli süre çalışmasının olmaması ve daha sonra BAĞ-KUR'lu olanların sigorta işe başlama tarihine göre EYT'li olasalar dahi Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) yerine BAĞ-KUR şartlarına geçtiklerinden dolayı EYT'li olamayabileceklerinin altını çizdi.



Erdursun, SSK işe başlama tarihine göre EYT'li olanların bir kısmının emeklilikte prim problemi olduğunu ve bu durumda olanların EYT'li değil emeklilikte prime takılanlar EPT'li olduğunu açıkladı.



ulusal.com.tr



