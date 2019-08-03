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Son dakika haberleri... Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'den flaş açıklama: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK artık emeklilere aylık bağlanma karar örneğini göndermiyor - 3 Ağustos 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT ABO haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir iddiada bulundu. Tezel, SGK'nın artık emekli aylığıyla ilgili aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini kaydetti

Son dakika haberleri... Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'den flaş açıklama: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK artık emeklilere aylık bağlanma karar örneğini göndermiyor - 3 Ağustos 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT ABO haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir açıklama yaptı.

"ARTIK EMEKLİ OLANLARA GÖNDERİLMİYOR"

Tezel, SGK'nın artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini belirtti.

Ali Tezel, "Aylık hesabı doğru mu degil mi öğrenmenizi istemiyor." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali tezel #sgk #sosyal güvenlik kurumu #emekli #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #aylık bağlanma oranları #abo
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