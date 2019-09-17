Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Ülkemizde EYT yasasının çıkacağına inanmayanlar, Mahmut Tuncer ders kitaplarına girdiyse EYT'lilere hakları da verilir, ABO’da düzeltilir. Umudunuzu kaybetmeyin" paylaşımı yaptı

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili çarpıcı bir örnek verdi.

Erdursun, şunları belirtti:

"Ülkemizde EYT yasasının çıkacağına inanmayanlar, Mahmut Tuncer ders kitaplarına girdiyse EYT'lilere hakları da verilir, ABO’da düzeltilir...

Umudunuzu kaybetmeyin"

ulusal.com.tr

