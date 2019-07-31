Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Pucca'dan hakkındaki kararla ilgili ilk açıklama

Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, hakkında verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Savcılık kararını paylaşan Pucca, ilk önce "Süper bir haberim var. Süper süper süper" ifadelerini paylaştı. Daha sonra, Pucca, "Olay be! Beraat etmedim ama savcı sağolsun. Sonunda kararı uygun bulmadı. Valla bence bu sizin sayenizde oldu. Şimdi asıl mahkemeye kaldı olay. O da onaylarsa özgürüm." dedi

PUCCA'DAN İLK AÇIKLAMA



Pucca lakaplı



Savcılık kararını paylaşan Pucca, ilk önce "Süper bir haberim var. Süper süper süper" ifadelerini paylaştı.



Daha sonra, Pucca, "Olay be! Beraat etmedim ama savcı sağolsun. Sonunda kararı uygun bulmadı. Valla bence bu sizin sayenizde oldu. Şimdi asıl mahkemeye kaldı olay. O da onaylarsa özgürüm." dedi.



NE OLMUŞTU



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına itiraz etmişti.



ulusal.com.tr Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz , hakkında verilen kararla ilgili açıklama yaptı.Savcılık kararını paylaşan Pucca, ilk önceifadelerini paylaştı.Daha sonra, Pucca,dedi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına itiraz etmişti.