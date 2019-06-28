Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki yeni kabine listesine açıklama geldi

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesiyle ilgili açıklama yaptı.
Kulat, şunları ifade etti:
"Bugün YENİ KABİNE diye 3 liste dolaştı sosyal medyada..
Her üçü de uydurma.
Kim o.listede kimi görmek istiyorsa onu yazıp ötesini kafasına göre dolduruyor.
KABİNE değişikliği biraz daha bekleyecek gibi.
Değişim; KABINE - MYK ve bazı büyükşehir il başkanları eşgüdümlü olur."
ulusal.com.tr
Sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesiyle ilgili açıklama yapan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Bugün YENİ KABİNE diye 3 liste dolaştı sosyal medyada. Her üçü de uydurma. Kim o.listede kimi görmek istiyorsa onu yazıp ötesini kafasına göre dolduruyor. KABİNE değişikliği biraz daha bekleyecek gibi. Değişim; KABINE - MYK ve bazı büyükşehir il başkanları eşgüdümlü olur." ifadelerini kullandı
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesiyle ilgili açıklama yaptı.