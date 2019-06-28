Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki yeni kabine listesine açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesiyle ilgili açıklama yapan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Bugün YENİ KABİNE diye 3 liste dolaştı sosyal medyada. Her üçü de uydurma. Kim o.listede kimi görmek istiyorsa onu yazıp ötesini kafasına göre dolduruyor. KABİNE değişikliği biraz daha bekleyecek gibi. Değişim; KABINE - MYK ve bazı büyükşehir il başkanları eşgüdümlü olur." ifadelerini kullandı

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesiyle ilgili açıklama yaptı.



Kulat, şunları ifade etti:



"Bugün YENİ KABİNE diye 3 liste dolaştı sosyal medyada..



Her üçü de uydurma.



Kim o.listede kimi görmek istiyorsa onu yazıp ötesini kafasına göre dolduruyor.



KABİNE değişikliği biraz daha bekleyecek gibi.



Değişim; KABINE - MYK ve bazı büyükşehir il başkanları eşgüdümlü olur."



ulusal.com.tr



