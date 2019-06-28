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Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki yeni kabine listesine açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesiyle ilgili açıklama yapan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Bugün YENİ KABİNE diye 3 liste dolaştı sosyal medyada. Her üçü de uydurma. Kim o.listede kimi görmek istiyorsa onu yazıp ötesini kafasına göre dolduruyor. KABİNE değişikliği biraz daha bekleyecek gibi. Değişim; KABINE - MYK ve bazı büyükşehir il başkanları eşgüdümlü olur." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Sosyal medyadaki yeni kabine listesine açıklama geldi

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kulat, şunları ifade etti:

"Bugün YENİ KABİNE diye 3 liste dolaştı sosyal medyada..

Her üçü de uydurma.

Kim o.listede kimi görmek istiyorsa onu yazıp ötesini kafasına göre dolduruyor.

KABİNE değişikliği biraz daha bekleyecek gibi.

Değişim; KABINE - MYK ve bazı büyükşehir il başkanları eşgüdümlü olur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mak #mehmet ali kulat #yeni kabine
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