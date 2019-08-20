Bakan Soylu: "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin soruları yanıtlıyor. Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık." dedi



Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum kararı

Türkiye bu fotoğrafı bir kere daha gördü. Hepimiz bu acıları, kayıpları, maliyeti ödedi, hepimiz ödedik, bütün millet ödedi. Belediyelerin terör merkezi haline gelmesini herhalde burada tartışmamız lazım. Bir karar alındı. Alınan karar siyasi değildir. Alınan karar hukuk çerçevesi içerisinde bir idari karardır. Anayasa'nın 127. maddesi İçişleri Bakanlığı'na yetki veriyor. Birçok değerlendirmeleri inanın üzülerek takip ediyorum. Burası bir hukuk devleti. Burada bir taraftan terör örgütü tutacak belediyeleri kendine ait merkez haline getirecek, adayları belirleyecek, oradan kendine finansan, insani kaynak, moral, lojistik, kültürel birikimi gerçekleştirmeye çalışacak, devlet bunları görecek. Mahkemeler bu konuda dava açacaklar. Geçen dönemde görevden aldıklarımızla ilgili birçok tutuklamalar var.



Yetki tartışması

Anayasa'nın 127. maddesi ve Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin bize verdiği yetkiyle... Seçimden önce, sonra bu bir mugalata. Göreviyle ilgili olan hadiseyi gördüğümüz andan itibaren gerçekleştirme fırsatına sahibiz. Bizim elimizde kolluk kuvvetlerimiz var, bir taraftan yargı var. Müfettişler girer suç duyurusunda yapar.



''YSK onayladı'' tartışmaları

YSK'nın aday belirleme kanunu ile belediye başkanı kanunun ikisi ayrı. Bana diyor ki sen tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin. Ben bir muhtar açığa aldım. Köyündeki birkaç kişinin koyunlarını çaldı. Ben mahkeme kararı mı beklemeliydim. Kardeşini öldüren belediye başkanını açığa aldım.

Kanun net. Kardeşini öldüren belediye başkanıyla ilgili süreç yaşanıyorsa, burada yolsuzluk, ihmal, görevi kötüye kullanmayla ilgili birisi görevden alınıyorsa, bu yargılanmanın sona erene kadar bizim açımızdan bir tedbirdir. Terörle ilgisini, iltisakını bulduğunuz anda oradaki yapı tamamen sizin geçici bir başkan vekili atamanızı getiriyor, siz atıyorsunuz. Bir devlet memuru, vali, kaymakam, vali yardımcısı, dışarıdan herhangi birisini atayabilirsiniz. Bu hakkı size kanun veriyor. Diğerinde ise suistimal, görevi kötüye kullanma gibi burada belediye meclisi toplanır, başkanvekili seçer.





Şanlıurfa'da ​ yakalanan bomba

Mehmet Cavit Bilici, Sağlık İşleri Daire Başkanı diyor. Şurada Diyarbakır Belediyesi amblemi var, burada ayyıldızlı bayrak var. Türk Bayrağı'na tahammül etmeyeceksin, teröre batmış adamları belediyeye alacaksın. Terör örgütlerinin öldürülen teröristleri bayramda ananı, babanı ziyaret etmeden önce onları ziyaret edeceksin. Diyarbakır bizim manevi kültürümüzün, medeniyetimizin en renkli şehridir. Sahabeler var. İki tane peygamber var orada. Yanyana yatıyorlar. Böyle bir şehirde bir sahabe ismini, din büyüğünün ismini çıkaracaksın teröristin ismini koyacaksın. Biz yönetme yetkisini vatandaşın verdiği birisi olarak tamam siz bunları yapabilirsiniz diyeceksiniz. Yarın barikat ve diğer olaylar olduğu zaman. Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Bundan bir hafta önce onun 4 katı büyüklüğündeki bombayı yakaladık. DEAŞ talimatını gruplarınızı küçülteceksiniz diyor. PKK'ya da talimat aynı, grupları küçülteceksiniz, vurkaç yapacaksınız, ekonomik, turistik şehirlerin merkezinde eylemler yapacaksınız. Biz bunlara imkan sağlarsak, iltisaklı, irtibatlılarına imkan sağlarsak Türkiye'nin geçmiş dönemde yaşadığını 23 bin 721 konut yaptık.

Yılbaşından bu yana 160 olay önledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti. Ben bir demokrasi teorisyeniyim, herkesle bu konuda yarışırım. Demokrasi bizim bebeğimiz gibi bunu muhafaza etmeliyiz.



Kızıltepe'de yakalanan bomba

1 saat önce Kızıltepe'den yine bir vilayetimize giden bir bombayı arkadaşlarımız yine yolda yakaladılar. 1 saat önce. Biz dünyanın en önemli bölgesindeyiz. Biz dünkü Türkiye değiliz güçlü bir Türkiye'yiz.





Bahçeli ile görüşme

Atılan bu adımın çok isabetli olduğunu söyleyen cümleler kurdu. Bunlar önemli destek ve değerlendirmeler.



Doğu Perinçek ile görüşme

Doğu Perinçek de PKK'nın özellikle bu belediyelerde etkili olduğunu, bunun emperyal proje olduğunu, Türkiye'nin bunu elinin tersiyle itmesi lazım geldiğini ve tebrik ettiğini söyledi.





