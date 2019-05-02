Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, yazısında "Hedef Erdoğan değildir. Hedef emperyalizmdir." ifadelerini kullandı

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın yazısı şöyle:



“Bizim Mahalle” bir konuyu yıllardır fısıltıyla tartışıp durur:



İstanbul'daki sosyalist-komünist hareketler, Ankara'daki istiklal mücadelesine destek verdi mi vermedi mi?



Türkiye işçi sınıfı tarihi deyince ilk akla gelecek aydınlardan Yıldırım Koç yıllardır yazar:



“Türkiye'deki komünistlerin 1922-1923 yıllarında önemli hataları oldu. Komünistler 1922 yılında 1 Mayıs vesilesiyle bir bildiri yayınladı. Bu bildiride Anadolu'da sürdürülen bağımsızlık savaşına hiç değinilmiyor, bu mücadeleye destek verilmiyordu. Halbuki 1921 Eylül'ünde Sakarya Savaşı kazanılmıştı ve Büyük Taarruz'a hazırlanılıyordu. İstanbul'daki komünistler ise Anadolu'daki bağımsızlık mücadelesine değil, Sovyetler'e odaklanmıştı.



Komünistlerin 1 Mayıs bildirisi şöyle bitiyordu: ‘Yaşasın Sovyetler Rusyası! Yaşasın Cihan Komünist İnkılâbı! Bütün kuvvet işçilere!' (…)



“1922 yılında İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde yapıldı. 1 Mayıs kutlamasını düzenleyen örgütlerin ortak bildirisinde ‘barış' isteniyordu; ancak Anadolu'daki bağımsızlık mücadelesine destek, emperyalizme ve Yunan saldırılarına karşı çıkış yoktu. (…)



“Dr. Şefik Hüsnü konuşmasında emperyalizme açıkça karşı çıkmıyor, Anadolu'da sürdürülmekte olan Kurtuluş Savaşı'na destek vermiyordu. Buna karşılık İstanbul'daki (devrimden kaçan) Rusların, işçi ücretlerini düşürdüğüne dikkat çekiyor ve bunların ‘memleketimiz haricine çıkarılmasını hükümetten' talep ediyordu…”



“Kuyrukçu sol”



Tarih: 27 Nisan 1921.



İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı İngiliz General Harrington, komutanlığına bağlı İstanbul Zabıta Komisyonu Reisi Miralay Ballar'a kesin talimatını vermişti: “1 Mayıs'ta amele miting yapmayacak!”



İstanbul'daki sosyalist-komünistlerin 1922'de o tavrı almalarında, 1921 yılı 1 Mayıs'ının yasaklanmış olmasının etkisi olabilir mi? Yazdığım gibi“Bizim Mahalle” bu konuyu yıllardır tartışılıp durur!



Kimileri, birçok komünistin destek için Ankara'ya gönderildiğini belirterek bu iddiaya karşı çıkar.



Kimileri, Lenin'in yardım ettiği Ankara'ya komünistlerin destek vermemesinin imkansız bulur. Tartışma uzayıp sürer…



Bu aslında hep yapılması gereken bir tartışmadır. Çünkü:



Nihayetinde temel amaç, emperyalizme karşı tavrın-duruşun belirlenmesine yarayacaktır.



İdeolojik referans noktalarının unutulmamasına sebep olacaktır.



Politik körlüğün ortadan kalmasına faydalı olacaktır.



İşin özü şudur:



Teorisiz pratik olmaz…



Siyaset süreklilik ister… Günlük tepkilerle değil, günlük tepkileri kontrol altında tutan hedef ve eğilimlerle yürütülür. Yani…



Kendini sosyal demokrat, sosyalist ya da komünist diye tanımlayan biri, PKK-PYD peşine takılarak, ABD-İsrail emperyalizminin gölgesine sığınmaz.



Erdoğan nefretiyle hareket edip emperyalist odaklardan medet ummaz.



Bu “kuyrukçu anlayış”, Türkiye soluna hep leke bulaştırmıştır.



Oysa.



İhtiyaç duyulan politik duruşun temeli, sağlam anti-emperyalizmdir!



Yaklaşık 100 yıl sonra bugünün 1 Mayıs'ın anlamı:



Bağımsızlıkçı- yurtsever cepheye işçi sınıfını kazanmaktır.



“Ama” diyerek



Barbar emperyalizm, S-400 füzelerini bahane ederek Türkiye'yi boğmak istiyor.



Barbar emperyalizm, ambargoyla İran'ı boğmak istiyor.



Libya'yı, Yemen'i, Sudan'ı boğmak istiyor.



Kudüs'ün, Golan Tepeleri'nin tekrar tekrar işgalinden bahsetmeye gerek var mı?



Suudi Arabistan'ın vahşetine göz yummasından bahsetmeye gerek var mı?



Bugün siyasal duruşunu “yurtsever” tanımlayanlar, bu barbarlığa göz yumabilir mi?



“Ama” diyebilir mi, mazeret-kılıf arayabilir mi?



Meseleyi salt AKP olarak görmek…



Meseleyi salt Erdoğan olarak görmek ne büyük yanılgı!



“Somut durumun somut tahlili” nasıl yapılmaz? Tutuculuk yapılarak yeni koşullarda yeni siyaset nasıl üretilmez?



Hedef Erdoğan değildir.



Hedef emperyalizmdir.



Eğer bugün iktidar, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veriyorsa, solcuların görevi yurtsever cephenin inşasına katkı sunmaktır. Tereddüt içinde sürekli Ankara'ya “dudak bükmek” siyaset yapmak değildir.



Türkiye'deki devrimci güçlerin günümüzdeki öncelikli görevi, Amerikan barbarlığını sadece Türkiye ve Ortadoğu'da değil dünyada geriletmektir. Enternasyonalist 1 Mayıs ancak, bu barbarlığa tavır hedefiyle kutlanır.



Gerisi, “barış-demokrasi” diyerek, emperyalizmin izniyle “çelik çomak” oynamaktan ibarettir! İşin özünü kavramak istememektir.



Sonuçta:



Tarihten ders almak her politik mücadele için zorunludur.



Aklı kullanmayan- rasyonalist olmayan sol hareket olmaz.



“Öncelikli hedef emperyalizm barbarlığıdır” diyenlerin 1 Mayıs Bayramı kutlu olsun."



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