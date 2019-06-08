Deneyimli televizyoncu, usta gazeteci Uğur Dündar, "Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor,hatta tehdit eden bile çıkıyor" ifadelerini kullandı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı canlı yayın için Binali Yıldırım'ın moderatör olmasını tercih ettiği usta gazeteci Uğur Dündar, açıklama yaptı.



Dündar, şunları belirtti:



"Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki!



Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor.



Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor, hatta tehdit eden bile çıkıyor!



Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli Tv'cisi olduğumu,50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!



Meslekte ilk günden bu yana dürüst, ilkeli,güvenilir olmaya çalıştım.



Babamın şerefli soyadını evlâtlarıma tertemiz bırakmak için yaşadım.



Haksızlıklara,iftiralara uğradım yılmadım.



Hakikatin mutlaka hedefine ulaşacağına inandım.



50'nci yılımda bağımsızlık ve güven ödülü aldım."



ulusal.com.tr



