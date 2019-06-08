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Son dakika haberleri... Sözcü yazarı Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını açıklaması

Deneyimli televizyoncu, usta gazeteci Uğur Dündar, "Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor,hatta tehdit eden bile çıkıyor" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Sözcü yazarı Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı canlı yayın için Binali Yıldırım'ın moderatör olmasını tercih ettiği usta gazeteci Uğur Dündar, açıklama yaptı.

Dündar, şunları belirtti:

"Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki!

Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor.

Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor, hatta tehdit eden bile çıkıyor!

Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli Tv'cisi olduğumu,50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!

Meslekte ilk günden bu yana dürüst, ilkeli,güvenilir olmaya çalıştım. 

Babamın şerefli soyadını evlâtlarıma tertemiz bırakmak için yaşadım. 

Haksızlıklara,iftiralara uğradım yılmadım.

Hakikatin mutlaka hedefine ulaşacağına inandım. 

50'nci yılımda bağımsızlık ve güven ödülü aldım."

ulusal.com.tr

Etiketler; #uğur dündar #binali yıldırım #ekrem imamoğlu
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez, kim olursa olsun. Ben mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" dedi. Uğur Dündar da "Duydukları güven nedeniyle teşekkür ederim. Uğur Dündar'da adaletin terazisi şaşmaz." açıklaması yaptı
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