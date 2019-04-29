Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüs devrildi. Kazada ağır yaralanan futbolcu Josef Sural yaşamını yitirdi. Araçtaki diğer 6 futbolcu ise yaralandı. Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kazanın minibüsün sürücüsünün uyumasından kaynaklandığını söyledi. Aytemiz Alanyaspor takım doktoru İsmail Yetkin, futbolcuları Josef Sural'in iç kanama ve hipotermi şoktan hayatını kaybettiğini bildirdi

Oynadıkları Kayserispor maçının ardından evlerine dönmek istediler. Ancak kiraladıkları özel minibüs devrildi. Josef Sural hayatını kaybetti.



EŞİ HASTANEYE KOŞTU



Alanya temsilcisi Kayseri maçından sonra iki günlük izne çıkmıştı. Bu nedenle de bazı futbolcular Alanya'ya dönmek için kendilerine minibüs kiraladı. Aracın içinde 7 futbolcu vardı. Onlardan biri de Josef Sural'dı. Sural ağır yaralandı. Araçtaki diğer 6 futbolcunun ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza haberini alır almaz Sural'ın eşi hastaneye gitti.



Yanında 2 buçuk aylık bebeği ve kız çocuğu da vardı.



ALANYASPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sabahın ilk ışıklarıyla olayla ilgili bilgi verdi, "Bekliyoruz" dedi.



Ancak acı haber geldi. Josef Sural yaşamını yitirdi.



Alanyaspor sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Josef Sural tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Başımız sağolsun." denildi. Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, minibüsün 2 şoförü olduğunu ve bu iki kişinin de uyuya kaldığını söyledi.



Minibüsün iki şoförü ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



ÖLÜM NEDENİ



Aytemiz Alanyaspor takım doktoru İsmail Yetkin, futbolcuları Josef Sural'in iç kanama ve hipotermi şoktan hayatını kaybettiğini bildirdi



SPOR DÜNYASININ ACI GÜNÜ



Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok kulüp başsağlığı mesajı yayımladı.



ulusal.com.tr