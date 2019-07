Son dakika haberleri... Sputnik Türkiye'den Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki açıklaması! Ahmet Davutoğlu röportajından önce bakın neler oldu

​Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe," Davutoğlu röportajı kurumsal kararımızın hilafına yapılmış bir iş. Röportajın yayın politikamız gereği yapılmaması yönünde kararı biz Yavuz Bey’e ilettik, ancak buna rağmen yapıldı. Genel Yayın yönetmeni olarak röportajdan iki gün önce haberim oldu .Onay vermedik buna. Röportajdan bir gün önce, Yavuz Bey’e röportajın bizim tarafından yapılmasının doğru olmadığını aktardım. Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın röportaja dahil olduğunu ise röportaja 1 gün kala öğrendim. Oğhan ‘Biz bunu kendi Youtube kanalımızda yapacağız’ dedi. Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın da orada olacağını söyledi” dedi. Röportajdan önce Yavuz Oğhan’ı uyardığını da ifade eden Mahir Boztepe, "Ben kendisine şunu aktardım; Bu röportaj bizim işimiz değil, ama medyada RS FM diye alıntılanırsa programı bitireceğiz. Öncesinden bu uyarı yaptık. Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz. Bizim yayın politikamız bu ve yine bir yayın organı olarak hakkımız. Nitekim kendi sitemizde yayınlanmadı. Onların sayfaları için de şartımız buydu; ‘RS FM’de yayınlandı’ ifadesi kullanılmasın." diye konuştu

RS FM’de yayımlanan, Yavuz Oğhan’ın İsmail Saymaz ve Akif Beki ile yaptığı “Bi De Bunu Dinle” isimli program, dün Sputnik yönetiminin aldığı kararla bitirildi. Programın sunucusu Yavuz Oğhan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yapılan ve kendi Youtube sayfasında yayınlanan mülakat sonrasında programın bitirildiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. "Türkiye'de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz" diyen Oğhan'ın ardından Zafer Arapgirli de yayınlarına son verdiğini açıkladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da "Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız" ifadelerini kullandı



Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, konuyla ilgili olarak Odatv’ye konuştu. Boztepe'nin açıklamalarının ardından Odatv'nin kendisine telefonla ulaştığı Yavuz Oğhan ise, söyleyeceklerinin sosyal medya mesajlarından ibaret olduğunu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini ifade etti.



“RÖPORTAJDAN İKİ GÜN ÖNCE HABERİMİZ OLDU”



Ahmet Davutoğlu ile yapılacak röportajdan iki gün önce haberinin olduğunu belirten Mahir Boztepe, “Davutoğlu röportajı kurumsal kararımızın hilafına yapılmış bir iş. Röportajın yayın politikamız gereği yapılmaması yönünde kararı biz Yavuz Bey’e ilettik, ancak buna rağmen yapıldı. Genel Yayın yönetmeni olarak röportajdan iki gün önce haberim oldu .Onay vermedik buna. Röportajdan bir gün önce, Yavuz Bey’e röportajın bizim tarafından yapılmasının doğru olmadığını aktardım. Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın röportaja dahil olduğunu ise röportaja 1 gün kala öğrendim. Oğhan ‘Biz bunu kendi Youtube kanalımızda yapacağız’ dedi. Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın da orada olacağını söyledi” dedi.



“SPUTNİK’İN FORMATINI ALIP KENDİ KANALINDA KULLANIYORSUN VE BUNU SPUTNİK’İN ÖZEL İŞİ GİBİ PAKETLİYORSUN”



Röportajdan önce Yavuz Oğhan’ı uyardığını da ifade eden Mahir Boztepe şu ifadeleri kullandı:



“Ben kendisine şunu aktardım; Bu röportaj bizim işimiz değil, ama medyada RS FM diye alıntılanırsa programı bitireceğiz. Öncesinden bu uyarı yaptık. Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz. Bizim yayın politikamız bu ve yine bir yayın organı olarak hakkımız. Nitekim kendi sitemizde yayınlanmadı. Onların sayfaları için de şartımız buydu; ‘RS FM’de yayınlandı’ ifadesi kullanılmasın.



Ancak ertesi gün röportaj yapıldı ve tüm yayın organları RS FM şeklinde alıntıladı. Neden? Çünkü, program Sputnik’e ait, format Sputnik’e ait, KJ Sputnik’e ait, KJ’de kullanılan turuncu renk Sputnik’e ait. Bunların hepsi Sputnik’in izni olmadan kullanıldı. Bizim telifini ödediğimiz bir program bu. Bunu hiçbir yayın kuruluşu kabul etmez. Sputnik’in formatını alıp kendi kanalında kullanıyorsun ve bunu Sputnik’in özel işi gibi paketliyorsun.”



“OĞHAN 4 YILDIR PROGRAMLARI KENDİ BAŞINA MI YAPTI? BU ÇOK SESLİLİĞİ KİM SAĞLADI; BİZ SAĞLADIK”



Yavuz Oğhan’ın 4 yıldır RS FM’de binden fazla program yaptığına ve hiçbirine müdahale edilmesinin söz konusu dahi olmadığına vurgu yapan Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Boztepe, “Yavuz Oğhan 4 yıldır RS FM’de ve binden fazla program yaptı. Ben yayın yönetmeni olarak birine dahi müdahale etmedim. Bin konuk almıştır belki, birine bile sansür uygulamadım. Bunu RS FM’de program yapan tüm gazeteciler kabul edecektir. Dilerseniz sorun. Bu sadece Yavuz Oğhan için geçerli değil, tüm programcılar bu özgürlük içinde gazetecilik yapmaktadır. Yavuz Oğhan 4 yıldır programları kendi başına mı yaptı. Bu çok sesliliği kim sağladı; Biz sağladık. Bundan bizim yani Sputnik Türkiye çalışanlarının tamamının emeği var” ifadelerini kullandı.



Boztepe şöyle noktaladı:



“Sosyal medyada sesi baskın çıkmayan Sputnik çalışanları, hedef gösteriliyor. Bunu kabul edemeyiz.“



“SETA RAPORUNDA BEN DE HEDEF GÖSTERİLDİM, SETA RAPORUNDA İSMİ GEÇENLER SPUTNİK’TE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”



Konuyu SETA Raporu ile ilişkilendirmek isteyenlerin olduğuna dikkat çeken Boztepe, SETA raporunda kendisinin de olduğuna dikkat çekti. ü



SETA raporunda yer alan hiçbir çalışanın işine son verilmediğini de ekleyen Mahir Boztepe, şöyle devam etti:



“Konunun SETA raporuyla hiçbir ilgilisi yok. SETA raporunda ismi olanlar Sputnik’te çalışmaya devam ediyor. Mesele SETA rapor değil, bir oldu bitti meselesidir ve Davutoğlu’nun çıkmasını biz kabul etmedik. Tekrar ediyorum. SETA raporunda adı geçenlerden biri de benim. Hedef gösterildik. SETA raporunda hedef gösterilen hiçbir çalışanımız işten çıkarılmadı. SETA raporunu, bu konuyla ilintilendirmek kötü niyettir. Yollarımızı ayırdığımız gazeteciler de bu meselenin SETA raporu ile hiçbir ilişkisi olmadığını biliyor. Bizim iznimiz dışında, onay dahi alınmadan yayın politikamıza aykırı davranıldı. Bu sansür değildir. Eğer benzin 7 TL olduğunda ben bunu gizliyorsam sansür budur. Ben ne Sputnik’in sitesinde ne de radyoda haber gizliyorum. Her şeyi halka duyuruyoruz. Haber gizlemek sansürdür ama yayın politikasına uygun şekilde tercihler yapmak sansür değildir. Bu yayın politikası ile ilgili. SETA raporu, tamamen mağduriyet yaratmak için söyleniyor.”



“YAVUZ OĞHAN, DAVUTOĞLU’NUN AJANSINI YÖNETİYOR BU SÖZLEŞMEMİZE AYKIRI”



Yavuz Oğhan’ın Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Tarafız Haber Ajansı’nı kurup yönettiğini söyleyen Boztepe, bunun Sputnik’le imzalanan sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu da söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



“Tüm bunlar işin bir tarafı. Diğer yanı ise; Yavuz Oğhan medyası olmayan Davutoğlu’na bir medya yaratmak amacıyla yola çıkan Tarafısız Haber Ajansı’nın kurucularından ve yönetiyor. Tarafsız Haber Ajansı, kamuoyuna böyle yansımasa bile, Davutoğlu’nun tanıtımını yapmak için kullanılıyor. Yavuz Oğhan’la yapılan sözleşmemiz gereği böyle bir durumu kabul edemeyiz. Biz Sputnik olarak Davutoğlu’nun ajansı ile yan yana görünmek istemiyoruz. Biz Türkiye’de yaşanabilecek bir siyasi mücadelenin tarafı değiliz. Politikacı değiliz, sadece gazeteciyiz. Sputnik’in program formatı onay olmadığı halde birebir kopyalanarak, sanki Davutoğlu programı Sputnik’ten yapılmış gibi her yerden yayıldı. Buna dünyanın bütün kurumsal haber ajansları itiraz eder. BBC de dahil, Reuters da dahil, Türkiye’dekiler de dahil, Odatv de dahil… Biz buna itiraz ettik, bu kadar basit. Bir de Tarafsız Haber Ajansı’nda çalışması, sözleşmeye aykırı bir hamle ve biz bunu kabul etmedik.”



“ABD YANLISI GAZETECİLERİN BUNU KÖPÜRTTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ”



“Bu çıkışın Rusofobik (Rusya Düşmanlığı) bir hareket olduğunu düşüyoruz” diyen Mahir Boztepe, Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkilerinden rahatsız olan ABD yanlısı gazetecilerin bu olayı köpürttüğünü ifade ederek şöyle dedi:



“Rusya ve Türkiye arasındaki gelişen ilişkilerden rahatsız olan bir kesim bunu bilerek köpürterek, tartışmaya açıyor. Bizi gazeteci gibi değil bir reklam ajansı gibi düşünmeleri buna sebep oluyor. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler siyasi ilişkilerdir, ancak biz gazeteciyiz ve gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu ilişkileri bile isteye bize dayatan kim olursa olsun bunun karşısındayız. ABD yanlısı tutum alan gazetecilerin bunu köpürttüğünü görüyoruz.



Yavuz Oğhan gibi bir gazetecilik faaliyetinin dışında siyasetçiye angaje olan kişiler bizim gazetecilik anlayışımıza uygun değil. Bize karşı yapılan bu faaliyet, aslında daha büyük yeni bir proje için atılan adımdır. Bizim Sputnik dışında Türkiye’de bir gazetecilik faaliyetimiz yoktur. Yavuz Oğhan’ın bu yaptığını gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirmiyoruz.”



“YİNE BAĞIMSIZ GAZETECİLERLE GAZETECİLİK YAPACAĞIZ”



Boztepe, bundan sonra da yeni gazetecilerle gazetecilik yapmaya devam edeceklerini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu konu özellikle S-400’lerin Türkiye gelmesiyle birleştirilerek, Rus düşmanlığı üretilmeye çalışılıyor. ‘Rusya Türkiye’ye S-400 gönderdi, Sputnik de gazetecilik yapmayı bıraktı’ gibi bir algı yaratılmaya gayreti var. Bunlarla hiçbir ilişkisi yok. 5 yıldır yaptığımız gazeteciliği kimse tartışmaya açamaz. Bundan sonra da gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. İsimler değişebilir. Yeni yayın döneminde yeni isimlerle çıkacağız. Ancak bunlar birilerin hoşuna gitsin diye yapılmayacak. Yine gazetecilerle gazetecilik yapacağız.



“OĞHAN, ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞTİ”



Mahir Boztepe’nin Odatv’ye yaptığı açıklamanın yanı sıra Sputnik Türkiye de resmi bir açıklama yaptı.



Sputnik Türkiye’nin açıklaması şöyle:



“Davutoğlu ile röportaj Yavuz Oğhan’ın şahsi girişimiydi, yönetimden onay almadan bu röportajı RS FM yayınında yapma kararını verdi. Bu röportajın, ülkedeki iç siyasi süreçler ve güçlere yönelik tarafsızlığı ihlal ettiği için RS FM yayınında yapılmasının yayın politikamıza uygun olmadığı ona bildirildikten sonra Oğhan bu röportajı Youtube’daki kişisel kanlında gerçekleştirdi. Ancak Youtube’daki röportaj sırasında, iznimiz olmadan bizim kurumsal tasarımımız kullanıldı ve Türk medyası, bu röportajı ve röportajda kullanılan ifadeleri, RS FM ve Sputnik’i kaynak göstererek yayınlamaya başladı, ki bu da gerçeği yansıtmıyor. Oğhan, bu tür gelişmelerin yol açabileceği olumsuz sonuçlar hakkında önceden bilgilendirilmişti.



“OĞHAN, SON ZAMANLARDA, AHMET DAVUTOĞLU İÇİN ÇALIŞAN, ‘TARASIZ HABER AJANSINI’ KURUP YÖNETMİŞTİR”



Yavuz Oğhan, RS FM’de çalıştığı 4 yılda, binden fazla programa imza attı, bu süreç içinde yönetim hiçbir zaman çalışmalarına müdahale etme girişiminde bulunmadı. Bu yaklaşımımız, tüm yazarlarımız ve sunucularımız için eşit derecede geçerlidir. Yavuz Oğhan’ın bu denli üzerinde endişe duyduğu ve gazetecilik mesleğini yapmak için gereken özgür ve demokratik imkanlar, 4 yıl boyunca tarafımızdan ona sunulmuştu. Eğer tüm bu 4 yıl boyunca böyle bir imkana sahiptiyse bu Oğhan’ın değil ajansımızın başarısıdır. Üstelik Oğhan ile işbirliği için temel şartımız, ancak bizimle çalışması ve bizim bağımsız yayın politikamıza bağlı olmasıydı. Ancak bu şart, Oğhan tarafından ihlal edilmiştir. Oğhan, son zamanlarda, Ahmet Davutoğlu’nun siyasi amaçları için kurulduğu tarafımıza iletilen ‘Tarafsız Haber Ajansı’nıkurup yönetmiştir. Bu olgu, Oğhan ile işbirliğimizi imkansız hale getirdi, çünkü Türkiye’nin iç siyasi süreçlerine karışmama ilkemizi ihlal etti, çünkü Sputnik, kaynaklarını, ülkedeki iç politik mücadelede araç olarak kullanılmasına izin vermez, çünkü ajansımız politika değil, gazetecilik yapıyor. Oğhan ile işbirliğimizi sonlandırmamızın diğer faktörlere bağlama girişimleri gerçeği yansıtmıyor. Oğhan’ın bize karşı açtığı ve çarpıtılan gerçekliğe dayanan propagandaya rağmen Sputnik, ülkedeki politik süreçlere herhangi bir tarafın yayında müdahale etmemeye, ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki tüm olayları ve ana konuları bağımsız, tarafsız ve hızlı bir şekilde aydınlatmaya odaklanan bağımsız yayın politikasına devam edecek.”



