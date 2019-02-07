20'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüne dair dava sürüyor. Çet'in ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı görüntülere göre, dava sanıklarının Çetin’in düşmesinin hemen ardından olayın gerçekleştiği ofisten çıkıp asansöre bindiği ve tartıştığı anlar görülüyor

Şule Çet, gece 03.50’de düşmüştü.



Habertürk'ün ulaştığı görüntülere göre, sanıklar ise Çet’in düşmesinin ardından yaklaşık 18 dakika sonra yani 04.08’de ofisten çıkıyor.



Berk Akand bir köşeye oturuyor ve diğer şüpheli Çağatay Aksu ile konuşuyor.



Akand’ın Aksu’ya tepki gösterdiği ve yerinden kalkıp üzerine doğru hareket ettiği de görüntülere yansıyor. Bu sırada kamera açısına giren Çet’in eski patronu olan Aksu’nun bina içerisinde sigara içtiği görülüyor. İkili daha sonra asansöre binerek, aşağı iniyor.



ulusal.com.tr

