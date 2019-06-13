İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Manisa Milletvekili Özel'in "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için..." paylaşımına cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Manisa Milletvekili Özel'in Twitter'dan yaptığı "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için..." paylaşımına cevap verdi.



Soylu'nun yanıtı şöyle;

"Yalan sizde tepeden tırnağa bulaşıcı.

Sürekli lafını uyduracak kadar bedbin!

Yalan 1 ---> Sürekli lafı yok

Yalan 2 ---> Tesadüfen girmedim

Pazardı rica ettik, dükkanı açtı.

Ben de talihsizim, CHP’liler de talihsiz...

@kocholding’in troll’üyle muhatabız."





Özgür Özel ne paylaşmıştı?

CHP Manisa Miletvekili Özgür Özel, "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: "İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık." ifadelerini kullanmıştı.





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