Son dakika haberleri... Süleyman Soylu Diyarbakır'da nöbet tutan aileleri ziyaret edecek

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarını isteyen ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir." ifadelerini kullandı.

Eylemdeki ailelerin sayısının arttığını belirten Erdoağan, "Bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil belki binlerce aile orada olacak." diye konuştu.

Erdoğan, İçileri Bakanı Soylu'nun bugün aileleri ziyaret edeceğini açıkladı.

ulusal.com.tr