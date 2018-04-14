Suriye Enformasyon Bakan Danışmanı Bessam Abu Abdullah, Ulusal Kanal'da Suriye'ye saldırıyı değerlendirdi. Abdullah, sivil alana da saldırı olduğunu, 3 kişinin yaralandığını söyledi. Abdullah, Suriye halkının emperyalist saldırıya hazırlıklı olduğunu söyledi. Suriye Enformasyon Bakan Danışmanı Bessam Abu Abdullah, "Akıllı füzeleri de gönderdiler ama sonuç sıfır oldu" değerlendirmesinde bulundu. Esad'ın paylaşılan görüntüsünün bugün çekildiği açıklandı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e teşekkür eden Abdullah, "Vatan Partisi hep Suriye'nin yanında oldu" diye konuştu

Ulusal Kanal'da Can Karadut'un sunduğu Büyüteç programına bağlanan Suriye Enformasyon Bakan Danışmanı Bessam Abu Abdullah, Suriye'ye saldırıyı değerlendirdi.



Suriyeli yetkili sivil alana da saldırı olduğunu, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Danışman, hastaneye de saldırı olduğunu belirtti.



Abdullah, Suriye halkının emperyalist saldırıya hazırlıklı olduğunu söyledi.



Suriyeli danışman Abdullah, "Kimyasal saldırı için Şam'a gelen komisyonu bile beklemediler" dedi.



Bessam Abu Abdullah, "Uluslararası hukuka saygıları yok. Kimyasal saldırı, bir yalandır" ifadelerini kullandı.



Suriye Enformasyon Bakan Danışmanı Bessam Abu Abdullah, "Akıllı füzeleri de gönderdiler ama sonuç sıfır oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Danışmanı Abdullah, "Duma'yı terörist gruplar terk etti" bilgisini paylaştı.



Abdullah sözlerine şunları ekledi:



"Kimyasaldan etkilendiği iddia edilen 600 yaralının nerede olduğunu bilmiyoruz.



Esad'ın bugünkü görüntülerinden Batılılar rahatsız oldu.



Saldırıyı, Rusya ile engelledik



Türkiye'yle güvenlik ile ilgili görüşmeler var.



Türkiye ile görüşmelerin gerekli olduğuna inanıyorum.



Ankara-Şam ilişkilerinin onarılmasına ihtiyaç var.



Füzelerin yüzde 95'ini havada imha ettik.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e teşekkür ediyorum.



Vatan Partisi hep Suriye'nin yanında oldu.



15 Temmuz'da istediğini yapamayanlar şimdi Suriye'ye saldırdı."



ulusal.com.tr

