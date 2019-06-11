Suriye Afrin'de PKK / YPG terör örgütünün 09 Haziran 2019'da Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede 09 Haziran 2019 günü, ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği tespit edildi

Suriye Afrin'de PKK / YPG terör örgütünün 09 Haziran 2019'da Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı; bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve şehit olan askerler ile yaralıların kanının yerde bırakılmadığı bildirimişti.



TERÖRİSTLERDEN 10'U ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede 09 Haziran 2019 günü, ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı



MSB tarafından "Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr