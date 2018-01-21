banner961
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
90 bin camide Mehmetçik'e
90 bin camide Mehmetçik'e "zafer duası"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması
Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması

Son dakika haberleri: Suriye'ye komşu ülkeler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün Bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu ülkeler, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunacak. 

Son dakika haberleri: Suriye'ye komşu ülkeler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

Etiketler; #zeytin dalı harekatı #dışişleri bakanlığı #afrin #suriye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.