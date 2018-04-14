Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Suriye'ye saldırıda İncirlik Üssü'nün kullanıldığı iddialarına açıklık getirdi. Karataş, "19 Ocak 2018 tarihinden itibaren İncirlik'te ABD savaş uçağı kalmamıştır. Üsde sadece ABD istihbarat ve tanker uçakları vardır. Ayrıca İncirlik'te Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle dönüşümlü olarak bir Türk F-16 Filosu bulunmaktadır." bilgilerini paylaştı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Suriye'ye saldırıyı ve saldırıda İncirlik Üssü kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.



Karataş, "ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yapılan saldırının ana gerekçesini Şam'ın sözde kimyasal kabiliyetinin yok edilmesi olarak açıklamıştı. Özet;Taarruz edilen hedeflere bakıldığında asıl amacın sahada yenilen #ABD'nin yandaşlarına moral vermeye çalıştığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.



İNCİRLİK ÜSSÜ KULLANILDI MI?



Suriye'ye saldırıda İncirlik Üssü'nün de kullanıldığı iddia edildi.



Bu iddialara, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş açıklık getirdi.



Karataş şunları belirtti:



"19 Ocak 2018 tarihinden itibaren İncirlik'te ABD savaş uçağı kalmamıştır.



Üsde sadece ABD istihbarat ve tanker uçakları vardır.



Ayrıca İncirlik'te Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle dönüşümlü olarak bir Türk F-16 Filosu bulunmaktadır."



ulusal.com.tr



