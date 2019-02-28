Tarım Bakanı Pakdemirli, tanzim satışlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Pakdemirli 60 ton nohut ve 50 ton yeşil mercimek satışının tamamlandığını açıkladı. Pakdemirli, 35 ton pirincin de satış için depolarda beklediğini kaydetti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'te Yenice Hükümet Konağı yanındaki meydanda yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Yenice'de Yenicelilerle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Pakdemirli, Yenice'de orman ürünlerinin ön planda olduğunu belirterek, "Orman demek Yenice demek, Yenice demek orman demek. 2002 yılında Türkiye'nin orman alanının hepsi yüzde 22 iken 2023 hedefimiz yüzde 30. Bugün de yüzde 28'e geldik. Bir buçuk milyon hektardan daha fazla orman alanımızı artırdık. '7 milyar ağaç dikeceğiz' dedik yani 'Dünyada her yaşayan bir kişiye bir ağaç dikeceğiz.' dedik ve bu yolda arı gibi çalışıyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin OECD raporunda son 10 yılda orman varlığını artıran ülkelerin arasında en ön seviyelerde yer aldığını dile getiren Pakdemirli, orman ve ağacın çok önemli olduğunu kaydetti.



'ORMAN KÖYLERİNDEN GÖÇ OLAMAMALI'

Yenice Organize Sanayi Bölgesine yeşil alan kazandırarak bölgenin hemen yanındaki ormanlık alanın ibadethane, eğitim ve sağlık tesisi alanı olarak kullanılmasını sağlayacakları bilgisini veren Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Orman köylerimizin daha fazla kalkındırılması gerekiyor. Orman köylerimizden artık kentlere göç olmaması gerekiyor. Bunun için orman köylerimizin kalabileceği gelir seviyesini artırmamız gerekiyor. Bu nedenle bizim buraları mutlaka ağaçlandırmamız lazım. 2019 yılında 490 dekar alanda çalışma yaparak 30 bin fidanı da toprakla buluşturacağız. 2019 yılında 4 köyde 150 dekar alanda 10 bin lavanta, ıhlamur ve kestane fidanı dikeceğiz. 3 yıl Bakanlık olarak biz ücretsiz bakacağız sonra 49 yıllığına ücret almadan o köylerdeki orman köylümüze tahsis edeceğiz. Orman köylümüzün geliri artacak, hayırlı uğurlu olsun."



'35 TON DA SATILMAK ÜZERE PİRİNÇ DEPOLARA ARZ EDİLDİ'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin dün itibarıyla tanzim satış noktalarında satış yapmaya başladığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:



“Tanzim satışlar biliyorsunuz havanın kötü olduğu bu dönemde domates, biber, patlıcan üzerinden iktidarımızın bütün hizmetleri yok sayılarak bize bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Biz de ne dedik, 'Bunun gereğini yaparız.' Bir haftada fiyatları yüzde 40-50 indirecek şekilde bir organizasyon yaptık ve tanzim satışlar başta iki büyük il olmak üzere ama isteyen diğer illerimize de 'eptt' üzerinden servis vermek üzere ucuz fiyatlı sebze, meyveyi ulaştırdık. Bunu ulaştırırken de en güzel netice bir hafta içinde Türkiye'deki sebze meyve fiyatları yüzde 40-50 oranında azaldı. Yani Ankara ve İstanbul'daki tanzim satışın Yenice'ye de Karabük'e de Düzce'ye de tüm illere de bir faydası olmuş oldu.”



Pakdemirli, “Nohut, mercimek satışına dün itibarıyla başladık. Önümüzdeki hafta itibarıyla da pirincin satışına başlıyoruz. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz. Bunun da vatandaşımıza, hemşehrilerimize, Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.