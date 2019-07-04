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Son dakika haberleri... Tapuda yeni dönem! AK Partili Bülent Turan'dan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Tapu işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan, kentsel dönüşüm alanlarında müteahhitten kaynaklı problemlerde maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanıyan, tarım arazilerinin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler içeren Kanun Teklifi yasalaştı" bilgisini paylaştı. Turan, 'Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve 35 Milletvekilinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nu da paylaştı

Son dakika haberleri... Tapuda yeni dönem! AK Partili Bülent Turan'dan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, tapu konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Turan, ilgili kanun teklifinin yasalaştığını bildirdi.

AK Partili Turan'ın açıklaması şöyle:

"Tapu işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan,

Kentsel dönüşüm alanlarında müteahhitten kaynaklı problemlerde maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanıyan,

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler içeren Kanun Teklifi yasalaştı."

Turan, 'Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve 35 Milletvekilinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nu da paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tapu #ak parti #bülent turan
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