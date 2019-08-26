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Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hülya Ören tutuklandı

Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hülya Ören "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hülya Ören tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ören ve eşi Kadir Ören'i dün bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ören'in Kadir Ören'i bıçaklayarak, öldürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan Hülya Ören emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli, Kadir Ören'in yaklaşık bir yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, Güngören'de yaşadıklarını, evlendikten 3 gün sonra eşinin kendisine şiddet uyguladığını, eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkarttığını ancak tekrar barıştıklarını, 24 Ağustos Cumartesi günü evde eşinin alkol almaya başladığını, kendisine hakaretler ettiğini, kendisinin de eşine boşanacağını söylediğini ve eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunması üzerine kaçarak, yatak odasına geçtiğini ve uyuduğunu anlattı.

Dün de eşinin alkol almaya devam ettiğini, kendisiyle birlikte olmak için yanına geldiğini, kendisinin bu durumu istememesi üzerine eşinin eliyle kafasına vurmaya başladığını, eşinin kaçtıkça diğer odalarda kendisini darbetmeye devam ettiğini dile getiren Hülya Ören can havliyle mutfaktan bıçak aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde salonda yoktu. Peşimden salona geldi, boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğer darbenin nereye geldiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım."

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hülya Ören çıkarıldığı Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğinde, "Ben kendimi korumak amacıyla bıçağı sallamıştım. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım." dedi.

Hakimlik, Hülya Ö'nün "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler; #güngören
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