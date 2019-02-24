AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

AKP'nin adayı Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29'uncu başkanı olarak seçildi.



TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.



TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.



Oylamada, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.



Mustafa Şentop kimdir?

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir.

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AKP MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AKP'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.



Mustafa Şentop 24 Şubat 2019 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29'uncu başkanı olarak seçildi.



İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.



