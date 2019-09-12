Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır Kulp saldırısı açıklaması: Asla karşılıksız kalmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısı sonrası açıklama yaptı.

Şentop, sivilleri hedef alan bu kanlı saldırının asla karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Mustafa Şentop, şunları ifade etti:

"Diyarbakır-Kulp‘ta PKK’lı teröristlerce sivillere yönelik saldırıda 4 şehit, 13 yaralımız olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Sivilleri hedef alan bu kanlı saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır."

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