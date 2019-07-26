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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop'tan flaş erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum." dedi

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop'tan flaş erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum." dedi.

Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tbmm #mustafa şentop
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