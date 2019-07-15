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Son dakika haberleri... TBMM'deki 15 Temmuz özel oturumunda gergin dakikalar

TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumu gerçekleşiyor. Oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 15 Temmuz özel oturumunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaparken Meclis'te gergin dakikalar yaşandı

Son dakika haberleri... TBMM'deki 15 Temmuz özel oturumunda gergin dakikalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt’asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan’ın Genel Kurul’daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı.

Oturumda Grup Başkanvekilleri konuşmalarını yapıyor.

GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaparken Meclis'te gergin dakikalar yaşandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tbmm #15 temmuz #chp #engin özkoç
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