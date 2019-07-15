Son dakika haberleri... TBMM'deki 15 Temmuz özel oturumunda gergin dakikalar! İşte CHP'li Engin Özkoç'un konuşması ve AK Partili Naci Bostancı'nın yanıtı

TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumu gerçekleşti. Oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 15 Temmuz özel oturumunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaparken Meclis'te gergin dakikalar yaşandı. Özkoç, "Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Bu uğurda yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrası vardır. Öncesinde dershaneler, yurtlar, Türkçe olimpiyatları, yargıda-güvenlikte örgütlenme ve siyaseti araç olarak kullanmak. Bu dönemde kim FETÖ'ye yardımcı olmuştur, bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı vermektedir." dedi. AK Partili Naci Bostancı da "Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor" yanıtını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı.



TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt’asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan’ın Genel Kurul’daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı.



Oturumda Grup Başkanvekilleri konuşmalarını yapıyor.



GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaparken Meclis'te gergin dakikalar yaşandı.



ENGİN ÖZKOÇ'UN KONUŞMASI



Özkoç, şunları söyledi:



"Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Bu uğurda yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrası vardır. Öncesinde dershaneler, yurtlar, Türkçe olimpiyatları, yargıda-güvenlikte örgütlenme ve siyaseti araç olarak kullanmak. Bu dönemde kim FETÖ'ye yardımcı olmuştur, bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı vermektedir. "Ne istedilerseniz verdik" demişlerdir. Asıl olay tam bu değildir, asıl olay Balyoz ve Ergenekon davalarıdır. uzun yıllardan beri örgütleniyor. Türkiye'yi tek başına idare eden bir kişi nedeniyle hiç bu kadar güçlü konuma ulaşmamıştı. Savcı Zekeriya Öz'ün önü açılıyordu. Dönemin başbakanı sayesinde darbenin tüm hazırlıklarını yapıyordu. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı müebbet hapse mahkum ediliyordu. Darbeci subaylar önemli yerlere atanıyordu. Hainler görev başına getiriliyorlardı. Adil Öksüz denen sözde imam istihbarata ve emniyete rağmen Türkiye'de cirit atıyordu. 15 Temmuz FETÖ'cü generallerim emriyle köprüler kesiliyor, Gazi Meclis bombalanıyordu. CHP milletvekilleri ve diğer siyasi parti milletvekilleri arkadaşları TBMM'ye gelerek 'Öleceksek bu çatı altında ölelim' dediler ve demokrasimize sahip çıktı. Halk tankların önüne geçti. 251 insanımız şehit düştü. El birliğiyle meşru direnme hakkını kullandık. Darbeyi ne MİT ne istihbarat haber verdi. Adil Öksüz yakalandı kelepçelendi sonra eline pasaport verildi bırakıldı. Zekeriye Öz elini kolunu sallayarak yurtdışına çıktı. Bu organizasyonun arkasında duran kişi 'Hata ettik affedin dedi hala Cumhurbaşkanı. 15 Temmuz gazisi Sabri Önal o geceden sağ çıkmayı başardı. Cumhurbaşkanı bu kişiyi alnından öptü. Fethullahçılarla çocukluktan beri Pensilvanya'ya giden, FETÖ'nün çağrısıyla üniversite kuran Fettah Tamince'nin yargıda tertemiz çıkmasıydı. Darbe girişiminin kilit ismi 141 kez ağırlatılırmış hapse mahkûm olan Şaban Dişli büyükelçi yapılıyordu. On binlerce insan işten çıkarıldı. Bu kişilerin içinde asker, polis, öğretmen var ama bir tek siyasi yok.



Çözüm güçlü parlamentodadır. 15 Temmuz gecesi Gazi Meclisimizde ölümü göze alan tüm siyasi partiler güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. Enkazı kaldırmalıyız. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'ye de ona yol verenleri de asla unutturmayacaktır. Eğer kurucu lider arıyorsak o liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir rejim arıyorsak o laik ve demokratik parlamento sistemidir."



AK PARTİLİ BOSTANCI'DAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'A YANIT



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Engin Özkoç'un açıklamalarına yanıt verdi.



Bostancı'nın açıklamaları şöyle:



"Konuşmayı yapan Sayın Engin Özkoç da olayları takip etmiştir. Bu alçak terör örgütünün hedefinde Sayın Cumhurbaşkanıydı. Beni üzen aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktı. Burada darbe direnen bütün partilerden miletvekillerini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor. Biz burada Türkiye'nin demokrasisine kast etmiş bir terör örgütüne karşı temel hususiyetimiz ortak. Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu biliyoruz. Millet balık hafızalı değil. Sayın Özkoç Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. O zamanlar yalanlarla, ihbarlarla bu işlerini yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17/25 Aralık'ı gerçekleştirdiklerini sizin pozisyonunuzu da düşünmek lazım. Bu konuda kendiniz check etmeniz gerekiyor. Böyle bir günde gönül isterdi ki Meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Burada sahip çıkılacak olan darbeye ortak karşı duruştur. Farklı bir akılla, kesinlikle terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek anlayışla bir tavır ve konuşma sergilenmiştir. Çok üzgünüm."



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