banner1005
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme
Bakanlıktan THY uçak kazasına inceleme
Bakanlıktan THY uçak kazasına inceleme
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği'nden açıklama
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... TBMM'den yeni askerlik sistemi açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yeni askerlik sistemi teklifine dair "Askerlik birçok bakımdan teknik bir alan. Bütün başlıkları Milli Savunma Bakanlığımız kendi içinde çalıştı. Kamuoyuyla paylaşılan taslak geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii onu kanun şeklinde formüle etmek lazım. Ben kısa bir zaman içerisinde azami bir hafta gibi sürede TBMM’de olur diye tahmin ediyorum" dedi

Son dakika haberleri... TBMM'den yeni askerlik sistemi açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yeni askerlik sistemi teklifinin TBMM'ye ne zaman geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 

TEK Rumeli TV’de Semih Çalışkan’ın sorularını yanıtlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni askerlik sisteminin meclise ne zaman geleceğine dair soruyu yanıtladı. 

Meclis’teki makamında konuşan Şentop, bir haftalık zaman dilimine dikkat çekti. 

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Askerlik birçok bakımdan teknik bir alan. Bütün başlıkları Milli Savunma Bakanlığımız kendi içinde çalıştı. Kamuoyuyla paylaşılan taslak geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii onu kanun şeklinde formüle etmek lazım. Ben kısa bir zaman içerisinde azami bir hafta gibi sürede TBMM’de olur diye tahmin ediyorum" dedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #tbmm #mustafa şentop #yeni askerlik sistemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.