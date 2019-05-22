Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yeni askerlik sistemi teklifine dair "Askerlik birçok bakımdan teknik bir alan. Bütün başlıkları Milli Savunma Bakanlığımız kendi içinde çalıştı. Kamuoyuyla paylaşılan taslak geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii onu kanun şeklinde formüle etmek lazım. Ben kısa bir zaman içerisinde azami bir hafta gibi sürede TBMM’de olur diye tahmin ediyorum" dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yeni askerlik sistemi teklifinin TBMM'ye ne zaman geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



TEK Rumeli TV’de Semih Çalışkan’ın sorularını yanıtlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni askerlik sisteminin meclise ne zaman geleceğine dair soruyu yanıtladı.



Meclis’teki makamında konuşan Şentop, bir haftalık zaman dilimine dikkat çekti.



Çalışmaların devam ettiğini söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Askerlik birçok bakımdan teknik bir alan. Bütün başlıkları Milli Savunma Bakanlığımız kendi içinde çalıştı. Kamuoyuyla paylaşılan taslak geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii onu kanun şeklinde formüle etmek lazım. Ben kısa bir zaman içerisinde azami bir hafta gibi sürede TBMM’de olur diye tahmin ediyorum" dedi.

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