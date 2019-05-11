Tekin Yayınevi'nden yazar Yavuz Selim Demirağ'ın saldırıya uğramasına dair yapılan açıklamada, "Pazartesi günü İhsan Eliaçık yerlerde sürüklendi, şiddete maruz kaldı. Bugün de yazarlarımızdan Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Gerçekleri halka ulaştırmak için çabalayan Demirağ'ın uğradığı bu saldırı kabul edilemez. Endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı

Tekin Yayınevi'nden yazar Yavuz Selim Demirağ'ın saldırıya uğramasına dair açıklama geldi.



Yayınevinin açıklaması şöyle:



"Pazartesi günü İhsan Eliaçık yerlerde sürüklendi, şiddete maruz kaldı.



Bugün de yazarlarımızdan Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.



Gerçekleri halka ulaştırmak için çabalayan Demirağ'ın uğradığı bu saldırı kabul edilemez.



Endişeliyiz!"



ulusal.com.tr