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Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Tekirdağ Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu TEM Otoyolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Son dakika haberleri... Tekirdağ Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda tır ile otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlk belirlemelere göre trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: AA
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