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Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Tekirdağ Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yasemin Kaynar İbiş ve otomobilde bulunan Büşra İbiş (25), Melike Sülün, Şaban Sülün ile Şeyma Yavuz (26) hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Tekirdağ Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Kazada otomobil sürücüsü Yasemin Kaynar İbiş ve otomobilde bulunan Büşra İbiş (25), Melike Sülün, Şaban Sülün ile Şeyma Yavuz (26) hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan cesetler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ
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