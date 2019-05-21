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Son dakika haberleri... Tekirdağ Şarköy'de deprem (21 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Tekirdağ Şarköy'de saat 16:17'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... Tekirdağ Şarköy'de deprem (21 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 16:17'deTekirdağ Şarköy'de  3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise 3.7 büyüklüğündeki depremin Marmara Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #deprem #marmara denizi
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