Son dakika haberleri... Terör kurbanı kardeşler Ayaz ve Nupelda son yolculuğuna uğurlandı

PKK'nın milletimize uyguladığı katliamlar devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK, Tunceli'de bir ailenin ocağını kararttı. Teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu 4 ve 8 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi. Hain terör örgütü PKK, daha birkaç gün önce Şırnak'ta 2 çobanı, Beytüşşebap'ta ise bir işçiyi katletmişti.

Bir tarafta 2 kardeş, diğer tarafta ekmeğini taştan çıkaran bir işçi...PKK'nın kanlı yüzü kendini Tunceli ve Şırnak'ta gösterdi.



Bölücü terör örgütü PKK, daha birkaç yıl öncesine kadar kazdığı hendeklerle Doğu ve Güneydoğu halkının yaşamını kabusa çevirmişti. Yıllardır halka zülm etti. Ya çocukları kandırarak örgüte kattı, ya da vatandaşlardan gelir elde etmeye çalıştı. 2015 yılında TSK'nın başarılı operasyonları sayesinde halk huzura kavuştu. Ancak tam anlamıyla terör örgütü bitirilemediği için zaman zaman halk zarar vermeye devam ediyor.



Acı olayın adresi Ovacık ilçesi oldu. 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında gezintiye çıktı. Oyun oynadıkları sırada PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.



Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde, 4 yaşındaki Nupelda hastanede yaşamını yitirdi. Güloğlu kardeşlerin cansız bedenleri, Çakmaklı köyü mezarlığında ebediyete uğurlandı. Acılı aile ve yakınları, ayakta durmakta güçlük çekti. 2 kardeşten geriye gülen bu fotoğraf karesi kaldı.



Bir olay da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşandı.



Kato Dağı bölgesinde görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında PKK tuzakladığı bomba infilak etti. Olayda bir işçi yaşamını yitirdi.



Yaralanan 2 işçi de askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bir hafta önce de PKK'lılar biri engelli 2 çobanı kaçırarak silahla öldürmüştü.





2 ÇOCUĞU KATLETTİLER

TUNCELİ'DE PKK'NIN TUZAKLADIĞI BOMBA İNFİLAK ETTİ



2 ÇOCUĞU KATLETTİLER

TERÖR KURBANI KARDEŞLER SON YOLCULUĞA UĞURLANDI





ŞIRNAK'TA İŞÇİLERE SALDIRI

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 İŞÇİ YARALANDI