Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'dan yeni saldırı taktiği! "Paraşütlü bomba"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı operasyonlarıyla yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü, terör örgütü IŞİD'den öğrendiği yöntemle, "paraşütlü bomba" (EYP) kullanmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın yeni saldırı modeli, güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, bölücü terör örgütü PKK Suriye ve Irak topraklarında birkaç yıl önce saldırılarında "paraşütlü bomba" kullanan terör örgütü DEAŞ'ın yöntemini kullanmaya başladı.



BASİT BİR MOTORU VE PARAŞÜTÜ VAR



Habertürk’ün ulaştığı görüntülerde, PKK’lı teröristlerin paramotor tarzı basit bir yönlendirme mekanizmasıyla çalışan yeni tip el yapımı patlayıcıları, sınırın karşısından üs bölgelerine gönderdiği yer aldı. Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın bu saldırı taktiğini terör örgütü IŞİD'den öğrendiğine dikkat çekti.



GÜVENLİK GÜÇLERİ ANINDA FARK ETTİ



19 Temmuz tarihinde Hakkari’nin Çukurca İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kazı Tepe, Meral Gediği bölgesinden Amca Deresi'ni takip ederek, Karlı Tepe sırtlarına doğru süzülerek gelen paraşüte benzer cisimlerim anında güvenlik güçlerince fark edildi. Üs bölgesindeki kameraya takılan görüntünün ardından sınır hattındaki askeri birliklerin konuyla ilgili uyarıldığı öğrenildi. Terör örgütünün IŞİD'den öğrendiği paraşütlü bombayı Mahmur bölgesinde imal ettiği belirtildi.



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