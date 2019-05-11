CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Kandil'in desteğini açıkça gösteren bir haberimiz var. PKK-KCK'nın Eş Başkanı Bese Hozat'ın ardından bu kez PKK yöneticisi Duran Kalkan konuştu. Peş peşe yapılan açıklamalarda İmamoğlu'na destek verildi. Terörist Kalkan, İmamoğlu'na başarılar diledi. PKK'lı sözde yönetici, 23 Haziran'dan sonra Özgür Kürdistan'a giden sürecin oluşacağını öne sürdü. İmamoğlu'na güvenildiğini belirten Duran Kalkan, "Ters şeylere girerse toplum geri almasını bilir." dedi

Türkiye kritik bir seçim sürecine hazırlanıyor.



Bir yandan Türk ordusu PKK ile mücadelesini sürdürüyor. Bir yandan da Amerikan destekli terör örgütü PKK CHP ile ittifak kurarar güç toplamaya çalışıyor.



PKK'nın tepe yöneticileri arka arkaya CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduğunu dile getirdi.



İlk açıklama terör örgütü PKK'nın çatı örgütü KCK'nın Eş Başkanı Bese Hozat'tan geldi. Ardından terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan, İmamoğlu'na destek oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Terör örgütü PKK zor günler yaşıyor. Her geçen gün arananlar listesinden bir isim etkisiz hale getiriliyor.



PKK'lı yönetici işte bu operasyonlara da değindi. Yurt içinde ve yurt dışında Türk ordusu ile savaştıklarını söyledi. Kalkan, CHP adayına 23 Haziran için başarılar diledi.



İmamoğlu'na çağrı yapan PKK'lı terörist Kalkan, 23 Haziran'dan sonra Özgür Kürdistan'a giden sürecin oluşacağını öne sürdü.



Kandil'den gelen son açıklamalarda kirli ittifak açığa çıkmış oldu...



Terör örgütü PKK tarafından yapılan bu açıklamalara CHP ve Millet İttifakı'nin diğer bir ortağı olan İyi Parti'den henüz bir yanıt gelmedi.



ulusal.com.tr



