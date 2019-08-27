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Son dakika haberleri! Terör örgütü sınırdan çekiliyor iddiası! AK Partili Metin Külünk böyle uyardı: Dikkat! Oyun kirli

AK Partili Metin Külünk, terör örgütünün Türkiye sınırından çekilmeye başladığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dikkat, oyun kirli" ifadelerini kullandı. Külünk, "Türkiye Rusya işbirliğinin oyunlarını bozacağını gören ABD PKK İtifakı Sayın Cb'mızın Rusya ziyaretini sabote etmek için söz dinleyen örgüt fotoğrafı verme peşinde" dedi

Son dakika haberleri! Terör örgütü sınırdan çekiliyor iddiası! AK Partili Metin Külünk böyle uyardı: Dikkat! Oyun kirli

AK Partili Metin Külünk, terör örgütünün Türkiye sınırından çekilmeye başladığını duyurmasının ardından kritik açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Rusya işbirliğinin oyunlarını bozacağını gören ABD PKK İtifakı Sayın Cb'mızın Rusya ziyaretini sabote etmek için söz dinleyen örgüt fotoğrafı verme peşinde" diyen Külünk, "DİKKATTT OYUN KİRLİ" ifadelerini kullandı.



Külünk, şöyle devam etti:

"Sayın CB'mız Rusya'da ve basın toplantısı yapıyorlar uçak ziyareti yapıyorlar aynı anda ABD PKK'ya "çekiliyoruz" diye açıklama yaptırıyor.

ABD  gözümüzün içine baka baka PKK Kantonunu kurmak için her yola başvuruyor.

Bunu görmek zorundayız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #terör örgütü #sınır #çekilme #ak parti #metin külünk
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