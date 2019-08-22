ABD Büyükelçiliği'nden şaşırtan bir açıklama geldi. Şırnak'ta şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayınlayan Büyükelçilik, "ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Şaşırtan açıklama dedik çünkü, daha 3 gün önce ABD, PKK'ya 60 tır malzeme göndermişti. Öte yandan Büyükelçilik, Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı

Terör örgütüne askeri yardımlarını sürdüren ABD, terör örgütü PKK'nın Şırnak'ta askerlerimize yaptığı saldırıyı kınadı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan büyükelçilik, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu iddia etti.



Paylaşılan mesaj şu şekilde:



"Şırnak’taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.



ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir."



ABD VATANDAŞLARINA YÖNELİK ACİL DURUM MESAJI İDDİASI



Büyükelçilik, Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.



ulusal.com.tr







