Son dakika haberleri... Terörist Mazlum Dağ'ın ilk ifadesine neler söylediği belli oldu

Terörist Mazlum Dağ'ın Türk yetkililerin de katıldığı ilk ifadesinde Mahmur'a, oradan ise Sincar'a gideceğini söylediği, yakalanmamaları durumunda 1 saat sonra özel bir araçla gitmeye hazırlık yaptığı, bu aracın da yakalandığı bildirildi

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse, şehit olmuştu.



Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan terörist Mazlum Dağ'ın 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenilmişti.



Erbil'deki saldırının faili terörist Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlenmişti.



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Habertürk'ün haberine göre, terörist Mazlum Dağ'ın Türk yetkililerin de katıldığı ilk ifadesinde Mahmur'a, oradan ise Sincar'a gideceğini söylediği, yakalanmamaları durumunda 1 saat sonra özel bir araçla gitmeye hazırlık yaptığı, bu aracın da yakalandığı bildirildi.



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