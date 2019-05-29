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Son dakika haberleri... Teslim olan Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu'nun görüntüleri (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Son dakika haberleri... Teslim olan Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu'nun görüntüleri (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Zümrüt Apartmanı #alattin topçu
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