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Son dakika haberleri... TGB'den Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabı için protesto

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınevinin olduğu yerde protesto gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... TGB'den Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabı için protesto

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınevinin olduğu yerde protesto gerçekleştirdi.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabındaki satırlar tepki çekmişti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınevinin olduğu yerde protesto gerçekleştirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye gençlik birliği #ankara
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