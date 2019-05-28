Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınevinin olduğu yerde protesto gerçekleştirdi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınevinin olduğu yerde protesto gerçekleştirdi.



Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabındaki satırlar tepki çekmişti.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara'da Kurgu Kültür Merkezi Yayınevinin olduğu yerde protesto gerçekleştirdi.



ulusal.com.tr