Türkiye Gençlik Birliği (TGB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun kararını kutladı. TGB'nin paylaşımında "Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun adli yıl açılış törenine katılma ve savunma adına konuşma yapma kararını kutluyoruz." denildi

Adli Yıl Açılış Töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti kabul eden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na sosyal medya üzerinden pek çok saldırı geldi.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Feyzioğlu’nun kararını kutladı.



TGB paylaşımında Feyzioğlu'nun kararlı ülkemizin birliği ve hukukun üstünlüğü noktasındaki kararlı duruşunun Türk gençliğine güven verdiği belirtildi.



TGB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun adli yıl açılış törenine katılma ve savunma adına konuşma yapma kararını kutluyoruz.



TBB Başkanı Sn. @metinfeyzioglu'nun ülkemizin birliği ve hukukun üstünlüğü noktasındaki kararlı duruşu Türk gençliğine güven vermektedir."



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