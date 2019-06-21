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Son dakika haberleri... 'THY'nin 23 Haziran tarihli seferleri iptal edildi' haberlerine açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... 'THY'nin 23 Haziran tarihli seferleri iptal edildi' haberlerine açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklama yaptı.

Üstün, şunları belirtti:

"20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. 

Yer alan iptal haberleri doğru değildir.

BAZI UÇUŞLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. 

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #THY #sefer iptali
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