Son dakika haberleri... THY'nin Antalya uçağına kuş sürüsü çarptı, uçak geri döndü! FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ve Yekta Kopan da oradaydı! Küçükkaya'dan tepki! Uçak değişikliği yapılacak

THY'nin Antalya uçağına kuş sürüsü çarpması sonucu geri dönerek İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptığı, uçağın kokpit camında çatlama olduğu ifade edildi. Uçak Antalya'dayken pilotun "Bir kuş sürüsü çarptığı için, kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle sivil havacılık kuralları gereği İstanbul Yeni Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı" anonsunun yaptığı aktarıldı. Yazar Yekta Kopan, "Uçağımıza kuş sürüsü çarptı, kokpit camı kırıldı ve geri döndük. Durum budur. Bu macerayı @KucukkayaIsmail ile birlikte yaşadık. İnsan gerilmiyor desem yalan olur... Sanırım fotoğraftaki halimden ya da başka nedenlerle işi alaya vuranlar ya da şu durumda tespit yapanlara şöyle diyeyim: Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı. Küçükkaya, "THY Kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bi açıklama yok. Yolcuları balık istifi doldurdular. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Uçak mı değişecek, sefer mi iptal edilecek keşke bi bilgilendirme yapılsa" paylaşımını yaptı. Küçükkaya, kendisini THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün aradığını, bilgilendirme için bir ekibin yolcuların yanına gelmek üzere olduğunu ve uçak değişikliği yapılacağını söylediğini aktardı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Yeni Havalimanı'ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağı, geri döndü.



Uçağa kuş sürüsünün çarptığı belirtildi.



Uçak, seferini yarıda kesip, İstanbul havalimanına iniş yaptı.



Uçağın kokpit camında çatlama meydana geldiği aktarıldı.



PİLOT BU ANONSU YAPTI



Uçak Antalya'dayken pilotun "Bir kuş sürüsü çarptığı için, kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle sivil havacılık kuralları gereği İstanbul Yeni Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı" anonsunun yaptığı aktarıldı.



KOPAN VE KÜÇÜKKAYA DA UÇAKTAYDI



Yazar Yekta Kopan, "Uçağımıza kuş sürüsü çarptı, kokpit camı kırıldı ve geri döndük. Durum budur. Bu macerayı @KucukkayaIsmail ile birlikte yaşadık. İnsan gerilmiyor desem yalan olur... Sanırım fotoğraftaki halimden ya da başka nedenlerle işi alaya vuranlar ya da şu durumda tespit yapanlara şöyle diyeyim: Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.



KÜÇÜKKAYA'DAN THY'YE TEPKİ



Küçükkaya, "THY Kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bi açıklama yok. Yolcuları balık istifi doldurdular. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Uçak mı değişecek, sefer mi iptal edilecek keşke bi bilgilendirme yapılsa" paylaşımını yaptı.



"UÇAK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK"



Küçükkaya, kendisini THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün aradığını, bilgilendirme için bir ekibin yolcuların yanına gelmek üzere olduğunu ve uçak değişikliği yapılacağını söylediğini aktardı.



ulusal.com.tr















