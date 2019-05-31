Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bayram tatilinde 129 ek sefer yapacaklarını duyurdu. Ekşi, "Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız" ifadelerini kullandı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bayram tatiliyle ilgili açıklama yaptı.



Ekşi, şunları ifade etti:



"Bayram tatilinde sizleri sevdikleriniz ile buluşturmak için:



1-9 Haziran"da.



- 129 ek sefer

- 1.930.000 misafir

- İç hat misafir 930.000

- 12624 sefer yapacağız.



Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız.



Emniyet ve mutluluk ile..."



ulusal.com.tr



