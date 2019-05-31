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Son dakika haberleri... THY uyardı: Lütfen dikkate alınız

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bayram tatilinde 129 ek sefer yapacaklarını duyurdu. Ekşi, "Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... THY uyardı: Lütfen dikkate alınız

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bayram tatiliyle ilgili açıklama yaptı.

Ekşi, şunları ifade etti:

"Bayram tatilinde  sizleri sevdikleriniz ile buluşturmak için:

1-9 Haziran"da.

- 129 ek sefer
- 1.930.000 misafir 
- İç hat misafir  930.000
- 12624 sefer yapacağız.

Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız. 

Emniyet ve mutluluk ile..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #THY #türk hava yolları #Bilal Ekşi #Bayram tatili
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