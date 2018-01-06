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Son Dakika haberleri: Tokat'ta deprem (son depremler)

Tokat Erbaa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22:47'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son Dakika haberleri: Tokat'ta deprem (son depremler)

Tokat Erbaa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22:45'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 2 km derinliğinde meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA
4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22:47'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Tokat merkezde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem Erbaa ilçesinde de hissedildi.

Erbaa ilçe merkezinde deprem sonrası evlerinden çıkan bazı vatandaşlar sokakta battaniyelerle ve ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Canpolat, Hacıali ve Osman köylerinin muhtarlarıyla telefonda görüştüm. Köylerde ya da ilçe merkezinde herhangi bir can veya mal kaybımız yok. Herkese çok geçmiş olsun. Allah memleketimize deprem felaketi yaşatmasın." dedi.

İlçe sakinlerinden Ali Kemal Köroğlu da "Evde yatıyorduk hafif bir sallantı oldu. İlk olarak bir şey anlamadık ama aradığımız komşular deprem olduğunu söylediler. Biz de evden çıktık. Dışarıda bekliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Tokat merkezde de deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem
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