Son dakika haberleri... Torbalı Belediye Başkanı tepkiler sonrası oğlunun görevine son verdi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik (TORBEL) şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği oğlunun işine kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine son verdiğini bildirdi.

Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, TORBEL'in sıradan bir şirket olmadığını, memurlar hariç tüm belediye personelinin burada çalıştığını dile getirdi.



Şirketin 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulundurduğunu, tüm sistemin TORBEL üzerinden yürüdüğünü ifade eden Uygur, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için mazbatayı aldığım günden itibaren emek sarf etmektedir."



Uygur, olayla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu savunarak herkesten özür diledi.



İsmail Uygur, oğlunu, belediye şirketi olan TORBEL'deki genel müdür yardımcılığı görevine getirmiş, yapılan eleştirilere "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor." karşılığını vermişti.