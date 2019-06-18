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Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
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Son dakika haberleri... Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama

Trabzon Valiliği, sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığını, 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, kendisinden haber alınamayanlara ulaşma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça Trabzon'un Araklı ilçesinde sel afetinin yaşandığı bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #araklı
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