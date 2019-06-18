Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi. 4 ev ve iş yerinin yıkıldı. İlk belirlemelere göre; 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kuvvetli sağanak sonrası sel ve heyelan yaşandı. Trabzon'da hayat durdu.



Yeşilyurt mahallesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak su taşkınlarına neden oldu. Yağış aralıksız sürdü. Akşam üzeri bölgeden sel ve heyelan haberi geldi.



Dere yatağındaki 4 ev ve iş yeri yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Çamlıtepe Ortaokulu'nda ise 10 öğrenci mahsur kaldı.



Trabzon Valiliği vatandaşlardan bölgeye gitmemelerini istedi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Kuvvetli sağanak nedeniyle bir hidroelektrik santralinin borusunun patladığı belirtiliyor.



ulusal.com.tr