Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı felakette 76 kişi ise evinden tahliye edildi. Sağanak uyarısı nedeniyle jandarma ekipleri, dere yatağı ve çevresinde bulunan vatandaşlara, olay yerini terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketi 4 kişinin canını aldı. 4 kişi de yaralandı.



İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 6 kişi kayboldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemlerde bulundu, son dakika bilgilerini paylaştı.



Bakan Soylu, felaketin bölgede büyük hasara neden olduğunu 7 binayı selin yıktığını söyledi. Ayrıca, Soylu, hasarlarla ilgili gerekli müdahalenin hemen gerçekleştiğini bildirdi.



Kaybolan 6 kişi için 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.



Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarına Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.



Jandarma ekipleri benzer bir facianın bir daha yaşanmaması için dere yatağı ve çevresinde bulunan vatandaşlara, olay yerini terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.



ulusal.com.tr