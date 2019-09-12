Son dakika haberleri! TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Doha Büyükelçiliğine atandığı iddia edilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, haberlerin doğru olmadığını belirtti. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklediği aktaran Eren hakkında öne sürülen bilgilerin doğru olmadığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da bildirildi
GÜNDEM 12.09.2019, 12:20 12.09.2019, 12:20
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğine atandığı iddia edilen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, son dakika açıklaması yaptı.
Eren, haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
İbrahim Eren, şunları aktardı:
"Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir.
Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim.
TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz."
ÇAVUŞOĞLU: DOĞRU DEĞİL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
ulusal.com.tr
26°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P